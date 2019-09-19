10752 طالبًا يؤدون الكشف الطبى بجامعة المنيا

اختتمت جامعة المنيا فعاليات الكشف الطبي لطلابها الجُدد المُرشحين للقبول بكلياتها هذا العام، والتي استمرت لمدة أسبوعين، بتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية، والأمن الإداري بالجامعة، وذلك باستقبال 2200 طالب وطالبة بكلية الآداب.



جاء ذلك على مدار يومين لإتمام إجراءات الكشف الطبي في تخصصات الباطنة، والنظر، والأسنان، وتحليل فيروس "سي"، لتنتهي إجراءات الكشف الطبي في المواعيد المحددة لها بجميع كليات الجامعة بتوقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 10752 طالبًا وطالبة.



وأوضح الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الطلاب المتخلفين عن المواعيد المحددة للكشف الطبي بالكليات يتم إجراء الكشف الطبي لهم بمقرات الوحدات العلاجية بكلياتهم، كما تم تحديد مقرين ثابتين لإجراء تحليل فيروس "سي" على الطلاب، وذلك بمقر الإدارة العامة للخدمات الطبية ومبنى كلية الآداب داخل الحرم الجامعي.



وفي ذات السياق رحب الدكتور رجب عبدالمولي، عميد كلية الآداب، خلال كلمته باللقاء التعريفي الذي أقيم على هامش فعاليات الكشف الطبي لطلاب الكلية الجُدد بعنوان "اعرف جامعتك" لتعريف الطلاب بأنشطة الجامعة المتنوعة، مؤكدًا لهم أن الحياة الجامعية تختلف عن سابقاتها في مراحل التعليم الأخرى، وتحتاج إلى السعي والاجتهاد والمثابرة للوصول لمراتب علمية مناسبة، وتحقيق لطموحات طلابنا واحتياجات سوق العمل.