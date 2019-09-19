سكولز: مانشستر يونايتد لن يخسر كثيرًا برحيل بوجبا

أعرب نجم منتخب إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد السابق، بول سكولز، عن اعتقاده بأن اليونايتد لن يخسر كثيرا إذا رحل لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا عن الفريق في المستقبل القريب.



وقال سكولز، في تصريحات نقلتها شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، اليوم الخميس "أعتقد أن رغبته في المغادرة أمر واضح تمامًا، فقد أراد الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف ولسبب أو لآخر لم يحدث ذلك".



وأوضح: "في حالة طلبوا منه البقاء لعام فعندها سنرى ما سيحدث، لكني لا أعتقد أنها ستكون خسارة كبيرة لليونايتد أن يرحل، ففي نهاية المطاف لم يقدم المستوى الكبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ انضمامه للفريق"، مؤكدًا ثقته في وجود المزيد من اللاعبين القادرين على أن يحلوا محله وبنفس الجودة.



