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مصر

الكهرباء: 16 ألفًا و650 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:07 م
جريدة الدستور
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ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الخميس، 16 ألفا و650 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الأربعاء خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليوم، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الخميس 28 ألفا و700 ميجاوات، مقابل 28 ألفا و700 ميجاوات، أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 21 ألفا و300 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر، اليوم الخميس، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة عصرا، وكان قد ظهر أمس الأربعاء باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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