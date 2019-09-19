ضبط هارب من 10 قضايا في محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.



أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط أحد الأشخاص، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 10 قضايا "تبديد" بمدد حبس مختلفة حال تواجده بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة.



يأتي ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.