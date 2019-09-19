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مباريات

موعد مباراة الاهلي ضد الزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
الدستور
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ينتظر غدًا الجمعة عشاق الساحرة المستديرة في جميع ربوع جمهورية مصر العربية مباراة السوبر بين قطبي الكرة في مصر الاهلي والزمالك والتي تجمع الفريقان والتي يحتضنها ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

ونسط معكم الاضواء على موعد المباراة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة في تمام الساعه الـ7و و8 بتوقيت مكة المكرمة كما سنقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة ونبذه عن قاضي اللقاء الألماني فليكس بريتش.

موعد وتوقيت مباراة الأهلي ضد الزمالك

ومن المنتظر أن تنطلقصفارة الحكم معلنة بدء المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك على الهواء مباشرةً

ستنقل مباراة الأهلي ضد الزمالك على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورت إتش دي On sports hd الناقل الحصري لمباريات الكرة المصرية بجانب قناة النايل سبورت وكذلك روابط البث المباشر التي سيوفرها لكم "الدستور "قبل المباراة لضمان الإستمتاع بتجربة رائدة لمشاهدة المباريات بجودة عالية بدون تقطيع.

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