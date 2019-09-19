42 مليار جنيه لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنه سيتم إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين -غاز طبيعي) سيتكلف نحو 42 مليار جنيه.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين بمحافظة بورسعيد، إلى أن البرنامج سيطبق على عدة سنوات، وستموله وزارة المالية والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج ستكون له فوائد كبيرة، وسيتم إطلاق حملة إعلامية وتوعوية قبل بدء التطبيق، كما سيتم إطلاق برنامج آخر لاستبدال "التوك توك" لتحل محلها سيارات "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، وستبدأ بعواصم المحافظات والمدن كمرحلة أولى وسيكون هناك محفزات لبدء تطبيق هذا البرنامج.



حضر اجتماع مجلس المحافظين ووزير التنمية المحلية، ووزيرة الصحة والسكان، وزيرة البيئة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل.