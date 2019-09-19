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مصر

مدبولي يؤكد اهتمام الدولة بتنفيذ ومتابعة مبادرة "حياة كريمة"

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:14 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بتنفيذ ومتابعة مبادرة "حياة كريمة"، موضحًا أن هناك آلية تم إطلاقها للمتابعة، وأن كل محافظة ستكون مسئولة عن الإدارة الكاملة لمشروعات هذه المبادرة في القرى المحددة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وحول منظومة "كارت الفلاح"، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة بدأت فى تطبيق المنظومة فى محافظتى بورسعيد، والغربية، كنموذج تمهيدًا لتعميم تلك المنظومة على كافة المحافظات بنهاية عام 2020، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن تطبيق تلك المنظومة سيسهم بشكل كبير في تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية، فضلا عن تحقيق الشفافية والحوكمة، ووصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين.

وفيما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع المجلس في بورسعيد، اليوم، أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، والذي يتضمن إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات والذي سيكون منوطًا به تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتشجيع وجذب الاستثمارات لهذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة ستبدأ فى تنفيذ البنية الاساسية الخاصة بتلك المنظومة، والتى تسعى من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف.

من ناحية أخرى، طالب رئيس الوزراء المحافظين بسرعة تقديم خطة متكاملة لأعمال رصف الطرق والشوارع التي تربط بين القرى، وذلك فى ضوء الموارد والإمكانيات المتاحة، والمقترح تنفيذه منها خلال هذا العام، مؤكدًا في هذا الصدد أن هدفنا هو رفع كفاءة الخدمات في مختلف القطاعات تخفيفا من معاناة أهالي القرى، وخاصة في التنقل بينها وتيسيرا عليهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بتنفيذ رصف الشوارع الرئيسية بالمدن.

وشدد رئيس الوزراء على أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للوقوف على نسب الإنجاز المتعلقة بهذه الخطة، قائلا: "نسعى أن يشعر مواطنو المحافظات بتحسن ملحوظ في مستوى الخدمات والنظافة وغيرها باعتبار ذلك من الملفات المهمة، التي تنعكس على جودة الحياة".

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