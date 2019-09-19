تحرير 643 مخالفة إشغال في الغربية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأكشاك والإعلانات المخالفة والحواجز الخرسانية والمخالفين لخط التنظيم بالمراكز والمدن، بناءً على تعليمات اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، وتوجيهات محافظ الغربية بإزالة كافة الإشغالات.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير مباحث المديرية، يفيد بقيام العقيد وسيم قنديل مأمور مرافق الغربية، يفيد بتشكيل حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات والتي أسفرت عن تحرير 643 محضر إشغال للمخالفين والمتعدين على خط التنظيم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التي أمرت بسرعة عمل التحريات الأمنية على المعتدين على خطوط التنظيم.