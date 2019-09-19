إرادة حديدية.. طفل مبتور القدمين يذهل الجميع بموهبته

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو للطفل الروسي مكسيم الذي تعرض لحادثة وفقد على إثرها قدميه في صغره، لكن عزيمته جعلت منه بطلًا ولقى ترحيبًا واسعا على مواقع التواصل.



وظهر في الفيديو الطفل مكسيم ذو الـ10 أعوام، رغم بتر ساقيه لم يمنعه ذلك من أن يمارس هوايته ورياضته المفضلة، ويتطلع مكسيم كي يصبح متزلجًا محترفًا ويشارك في بطولات عديدة.



يعطى هذا الطفل الروسي عبرة ودرسًا عظيمًا للإرادة الحديدية والعزيمة لمن يعتقد خطأً أن الإصابة بالمرض أو العجز يمكن أن تقف حائلاً ضد تحقيق الهدف، والطموح والإرادة.

