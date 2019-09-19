الإحصاء: 26% من الوظائف الدائمة بالدولة "حكومية"

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن موظفي الحكومة يمثلون 26.5% من إجمالي الوظائف الدائمة بكافة قطاعات الدولة حتى يونيو الماضي، بما يعادل 5.045 مليون موظف خلال عام 2019.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا للنشرة الربع سنوية لبحث القوى العاملة والذي حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الحكومة استعانت بأكثر من 15 ألف موظف خلال عام ما بين عمالة موسمية وأخرى متقطعة يمثلون حوالي 6% من جملة العمالة المؤقته والموسمية في كافة قطاعات الدولة، وهو ما فسرته مصادر إلي بدء تفعيل الحكومة لنظم التعاقد المؤقت في الجهات الحكومية لسد العجز في بعض التخصصات لفترة محدده.



وأضاف التقرير، أن نسبة العمالة المؤقته بالقطاع الحكومي ارتفعت 86.4 ألف موظف خلال عام 2019، يمثلون نسبة 5.2% من إجمالي عدد العمالة المؤقته علي مستوي كافة قطاعات الدولة والبالغ عددهم 1.6 مليون موظف مؤقت.



وبين التقرير، أن إجمالي عدد العمالة الموسمية بجميع قطاعات الدولة سجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 6.4% من إجمالي العمالة خلال النصف الأول من 2019 أي ما يعادل 77.9 ألف شخص خلال النصف الثاني من عام 2019 مقابل 78.4 ألف شخص خلال النصف المناظر من عام 2018 يمثلون 3.6% من إجمالي العمالة في تلك الفترة.