"بعد القصاص".. أرملة عادل رجائي: "صليت ركعتين شكرًا لله"

قالت سامية زين العابدين، أرملة الشهيد العميد عادل رجائى، إنها استقبلت نبأ وزارة الداخلية والخاص بمصرع المتورطين في اغتيال الشهيد بصلاة ركعتين شكرًا لله لأخذ ثأرها من قتلة العميد عادل رجائى مؤكدة أن مصر تتعرض لتهديدات خارجية تستهدف استقرار الوطن.



ووجهت أرملة الشهيد، رسالة نارية خلال مداخلة هاتفية على برنامج "صباحك مصري" والمذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2"، لأعداء الوطن قالت فيها: "تتنفسون كذبا، باعوا شرفهم علشان الدولار، اليورو، والشيكل"، مطالبة الشعب المصري بوحدة الصف وصد كل المؤامرات التي تحاك ضد وطننا دون السير وراء الأكاذيب والشائعات التي تحرض ضد الجيش والشرطة المصرية.



ووجهت أرملة الشهيد الشكر للشرطة والجيش المصرى لما قدموه من تضحيات لرفعة شأن الوطن وأخذ الثأر من القتلة الإرهابيين، لافتة إلى أن الشهيد كان له العديد من الأعمال البطولية وقدم حياته فداء للوطن.

