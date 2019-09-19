إقبال كبير على مبادرة الرئيس لعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة

عرض برنامج "صباحك مصري"، تقرير يرصد مدي إقبال المواطنين علي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة تحت شعار 100 مليون صحة، في محافظة السويس وتقديم الرعاية اللازمة لهم بالمجان في 80 مركزا صحيا.



ومن جانبها قالت ميرفت عبدالوهاب، مدير رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالسويس، إن المبادرة تبدأ للأطفال حديثي الولادة في أول شهر والكشف يكون في اليوم الثالث من عمر الطفل.



وأضافت عبدالوهاب، أن المبادرة يتم التسجيل فيها إلكترونيا، ويتم استخراج بطاقة صحية للطفل حتي يتمكن من إجراء الكشف، ولا يستغرق إلا عدة دقائق.