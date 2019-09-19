صحة بني سويف: التفتيش على 700 منشأة طبية في 3 شهور

أعلن وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتورعبد الناصر حميدة، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة مرت خلال الثلاثة أشهر الماضية على أكثر من 700 منشأة طبية خاصة على مستوى المحافظة؛ لرصد المخالفات وغلق المنشآت المخالفة، واتخاذ كل الإجراءات ضد المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين.



وقال مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة لوكيل وزارة الصحة الدكتور بسام رونز - في بيان اليوم الخميس- إنه تم خلال الثلاثة أشهر ترخيص عدد من العيادات والمستشفيات، ومنها مركزين علاج للإدمان، و4 حضانات أطفال مبسترين، و2 مستشفى خاصة بها أكثر من 45 سريرا، ليصبح إجمالي المستشفيات الخاصة بالمحافظة 20 مستشفى، بالإضافة إلى ترخيص 2 عناية مركزة، ومركز قسطرة قلب، وأكثر من 80 عيادة خاصة وتخصصية، ومركزين للأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي.



وأوضح مدير إدارة العلاج الحر أن هناك تكثيفًا لحملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة، سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.