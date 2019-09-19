أحمد الحسيني وكيلًا لـ"تربية طنطا" للدراسات العليا

أصدر الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، قرارا بتكليف الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال، الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة طنطا، للقيام بأعمال وكيل كلية التربية الدراسات العليا والبحوث.



حصل "الحسيني" على الليسانس (التاريخ) - (جامعة طنطا)، بتقدير جيد جدا عام 1992، ثم حصل على الماجستير (صحة نفسية) - (جامعة طنطا)، عام 1998، ثم درجة الدكتوراه (صحة نفسية)، (جامعة طنطا) عام 2002. وتدرج فى الوظائف العلمية، معيد في 1993، مدرس في 2002، أستاذ مساعد في 2012، ووصل إلى درجة أستاذ في 2017.