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مصر

التموين: فتح باب التظلم على موقع "دعم مصر" حتى نهاية أكتوبر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين محمود الدهان
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أعلن الدكتور تامر صلاح, وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه في استجابة من وزير التموين والتجارة الداخلية، تم فتح باب التظلم على موقع دعم مصر حتى نهاية أكتوبر المقبل، مناشدًا كل المواطنين بالمحافظة بسرعة الدخول على الروابط المتاحة لاستكمال وتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية المختلفة لخدمة أسرهم ضمن المنظومة التموينية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، في بيان صحفى، أنه تحديث واستكمال بيانات بطاقة التموين الذكية، وتشمل: "استعلم عن بياناتك - وزارة الانتاج الحربى - تعديل بيانات فرد"، وذلك علي الروابط التالية: (https:www.tamwin.com.eg - TAMWIN.COM.EG).

وكان قد قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إنه ليس هناك خطة لحذف أى مواطن من منظومة الخبز، مضيفا أن هناك مجموعة محددات للمنظومة، حددتها لجنة العدالة يتم على أثرها حذف الأشخاص من السلع التموينية وليس بطاقة الخبز، مؤكدا أن الوزارة تقوم ببناء أكبر قاعدة بيانات فى تاريخ مصر.

وأضاف مستشار وزير التموين– في تصريحات صحفية، أنه تم البدء من، اليوم الخميس، تلقى التظلمات من المواطنين، وذلك عبر موقع إدارة دعم مصر، والذى يستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، وذلك للسماح للمواطنين المحذوفين لمعرفة الأسباب التى تم حذفهم لها، ومن ثم التقدم للتظلم.

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