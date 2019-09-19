شريف بكر وكيلًا أدبيًا للكتب العربية في إيطاليا

في خطوة جديدة علي طريق العالمية٬ وقعت العربي للنشر والتوزيع٬ مع الوكيل الأدبي الإيطالي المتخصص AGENZIA LETTERARIA BENNICI & SIRIANNI عقدا لتمثيل كتب العربي حصريًا في السوق الإيطالية. في محاولة للوصول بالكتاب العربي للقارئ الأوروبي عن طريق السوق الإيطالية كبداية.



ويأتي ذلك بالتزامن مع رغبة ومحاولة السوق الإيطالية في الوصول والتعرف علي الكتاب العربي والصعوبات التي تواجهها تلك المحاولات نظرًا لصعوبة التواصل والبحث عن الكتب.



تم التواصل في معرض تورينو الدولى للكتاب في مايو الماضي وبحضور كل من رانية بكر وشريف بكر مديرا دار العربي للنشر والتوزيع، إلي أن تم التوصل للاتفاق النهائي وبالصيغة الملائمة للطرفين.



وستقوم AGENZIA LETTERARIA BENNICI & SIRIANNI بعرض ما ستجده مناسبًا من قائمة الكتب الخاصة بدار العربي داخل سوق النشر الإيطالية، وذلك بناءً علي خبرتها المحلية بدور النشر واحتياجاتها.



في حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها على مستوى باقي دول أوروبا أو البحث عن وكالات مماثلة في نطاق الدول المهتمة بالكتاب العربي.