خبير علاقات دولية: ترامب يسعى لتحقيق مكاسب انتخابية

قال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وضع خطة منع الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا كوعد انتخابى منه، مشيرًا إلى أنه كان من أكثر الوعود الانتخابية الجدلية بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2016.



وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ترامب يسعى لتحقيق مكاسب انتخابية في الفترة الحالية، ويقدم نفسه للناخب الأمريكى فى الانتخابات المقبلة عام 2020 أنه الرئيس الذى أوفى بكل وعوده سواء بالداخل أو بالخارج.



وذكر أنه كان يوجد الكثير من يشكك بالوعد الذى أوفى بها الرئيس الأمريكي، خصوصًا من الديمقراطيين، الذين سخروا من الجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك، مؤكدًا أنه استطاع تحقيق هذه الفكرة على أرض الواقع.

