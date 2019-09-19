المنيا: تسليم 70 مشروعًا استثماريًا متنوعًا لأبناء المحافظة

قالت محافظة المنيا إنه تم تسليم 70 مشروعًا استثماريًا متنوعًا إلى أبناء المحافظة، مقدمة من صندوق التنمية المحلية والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية.



وأكدت -في بيان اليوم الخميس- أن المنيا تأتي في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار ثلاث سنوات ما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تسهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.



من جانبه، أوضح السكرتير العام المساعد أحمد جبريل أن نسبة التمويل الممنوحة للمحافظة بجميع مراكزها التسعة خلال الفترة 2017 إلى 2019 بلغت 1814 مشروعًا بقيمة 8 ملايين و482 ألفًا و500 جنيه؛ لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين أوضاع حياة المواطنين في القرى ورفع مستوى المعيشة للأسر حدودي الدخل، وبلغت نسبة التحصيل في سداد الأقساط 98.3% حوالي 7 ملايين و568 ألفًا و262 جنيهًا، وتلقت المحافظة خطاب شر من وزير التنمية المحلية لمدة 3 أعوام متتالية.



وبدورها، أكدت مدير عام بناء وتنمية القرية وفاء فداوي أنه يتم من خلال صندوق التنمية المحلية تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بقرى ونجوع مراكز المحافظة؛ بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة وتنفذ هذه المشروعات في عدة مجالات اقتصادية سواء (إنتاجية - تسويقية - خدمية) ذات عائد مالي.



وأضافت فداوي أن المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها تأتي في شكل قروض صغيرة تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه بعد رفع السقف الائتماني إلى 30 ألف جنيه للمشاريع الحرفية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع متاحة لجميع الفئات وخاصة الشباب والمرأة المعيلة، وتكون دون فائدة "مصاريف إدارية فقط تصل إلى 6% طبقًا للكتاب الدوري الصادر من صندوق التنمية المحلية".