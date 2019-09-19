قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية بدءًا من اليوم وحتى نهاية أكتوبر المقبل.



وأوضح مدكور- في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية- أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخذ القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف، فقرر فتح باب التظلمات لمدة تزيد على 40 يوما، وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وهي فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة.



وأضاف أن هناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه، ومن يثبت أحقيته يعاد إلى المنظومة، منوها إلى أن الوزارة لا تستهدف خفض الدعم أو حجبه إنما تستهدف إعادة إدارة المنظومة، بحيث يصل الدعم لمستحقيه، ولا نية حاليا لحذف أي مواطن من منظومة الخبز.