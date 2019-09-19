تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي السفن المتداولة اليوم الخميس بلغت 22 سفينة.



وأوضحت الهيئة - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات، فيما غادرته 3 سفن، وتوجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.



وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات، فيما غادرته سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.



وأشارت الهيئة إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.