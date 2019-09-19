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مصر

التضامن: تبادل الخبرات مع الإمارات للتوعية من الإدمان

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:13 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تبادل الخبرات مع الجانب الإماراتي في التوعية والوقاية، حيث تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات، كذلك تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكونًا توعويًا مناهضًا لهذه المشكلة.

وأضافت، أن الوزارة تتطلع أن يكون هذا التعاون نموذجًا لبناء المزيد من الشراكات البناءة على مستوى الدول العربية للتصدي الجاد والعملي لقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإدمان والمركز الوطنى للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة _أبوظبي بهدف تنفيذ مجموعة مِن البرامج المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك تنفيذ برامج توعية بأضرار تعاطى المخدرات على مستوى الدولتين.

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