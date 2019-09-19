اون سبورت NOW LIVE مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر kora live كورة ستار رابط ماتش السوبرالمصري

بعد رسوب الاهلي في اختبار نھائي كأس مصر وخروجه من دور ال16 علي يد بیرامیدز، فرصته غدًا أمام الفارس الأبیض لتحقیق لقب السوبر المصري، تقام المباراة الیوم بین النادى الأھلي ونادى الزمالك

على استاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مسًاء، تُوج الشياطين الحمر بالسوبر المصري 10 مرات في تاريخه، بینما الفارس الأبیض حصد اللقب ثلاث مرات في تاريخه، وكأس مصر ھي بطولة تقام بین بطل الدوري وبطل الكأس، يستعد العملاقي للمباراة مستعدين لتحقیق لقب السوبر في نسخته الحالية، فھل يكون الصيد الرابع للزمالك أم الحصد الحادي عشر للنادى الأھلي تاريخه، ھذا ما نشاھده غدًا عبر الدستور.



وسوف ننقل لكم موعد المباراة غدً الجمعة 20 سبتمبر في نھائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعه

ُعرض على قناة HD Sport ON، في تمام الـ8 بتوقیت القاھره على استاد برج العرب بالأسكندرية، والآن نتابع عبر موقع الدستور كل ما يخص مباراة السوبر الأھلي والزمالك في كأس السوبر المصري

والتي ستكون في تمام الساعة الثامنة بتوقیت القاھرة والتاسعة بتوقیت مكة المكرمة.