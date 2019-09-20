"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة الأسبوع المقبل

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد استقرارًا في الحالة الجوية للأسبوع الثاني على التوالي، متوقعًا أن تمتد هذه الحالة إلى الأسبوع المقبل أيضًا.



وقال "عبد العال"، لـ "الدستور"، إن درجات الحرارة ستنخفض الأسبوع المقبل بواقع درجة أو درجتين مئويتين، موضحًا أنّ درجة الحرارة العظمى في القاهرة ستبلغ 31 أو 30 درجة مئوية بعدما كانت 33 درجة طوال أيام هذا الأسبوع.



جدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت في الأيام الماضية أن مصر تشهد نشاطًا في حركة الرياح، وأن فصل الخريف تغلب عليه سمة عدم الاستقرار في الجو، وهو ما جعل المحافظات تستعد للتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة وتستعد للسيول.