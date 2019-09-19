تسليم 42 وحدة بمدينة 6 أكتوبر لسكان سور "مجرى العيون"

قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم تسليم 42 وحدة بمدينة 6 أكتوبر لأهالي سور مجرى العيون، في آخر محطات أعمال أجهزة المنطقة الجنوبية بأعمال الإزالة.



وأكد "فؤاد" في تصريحات لـ"الدستور" أن جميع التعويضات جاءت بمنتهى الشفافية وتمت تحت إشراف مباشر من أجهزة المنطقة.



وأشار "فؤاد" إلى أنه أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة معظم أعمال الهدم والإزالات بمناطق عين الحياة والمدابغ والفسطاط وأبو السعود العشوائية ومحيط سور مجرى العيون بمصر القديمة، وذلك تمهيدًا لتطويرها واستغلالها سياحيا.



كان أعلنت محافظة القاهرة عن الانتهاء من معظم أعمالها بسور مجرى العيون والمدابغ وأكشاك أبو السعود وعين الحياة صاحبة الخطورة المهددة، وتعويض قاطنيها بوحدات كاملة الأساس، حسب التكليفات الرئاسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.