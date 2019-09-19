بومبيو: ندعم السعودية ونؤيد حقها فى الدفاع عن نفسها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، اليوم الخميس: لقد اجتمعت أمس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة الهجمات غير المسبوقة على البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية.



وأضاف بومبيو: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها، ولن يتم التسامح بالسلوك التهديدي للنظام الإيراني".



يذكر أن بومبيو وصل منذ قليل إلى الإمارات العربية المتحدة لبحث كيفية ردع التهديد الإيراني على المنطقة العربية، بينما أعلنت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة انضمامهما إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية.