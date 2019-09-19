حقيقة إصابة كيم كاردشيان بمرض جلدي

بعد تداول العديد من متابعي نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، أنباء عن إصابتها بحالة من الذعر خلال الفترة الماضية بسبب شكوكها حول إصابتها بمرض الذئبة، لكن طبيبها الخاص كشف حقيقة الآلام التي تداهمها، موضحا أنها تُعاني من مرض التهاب المفاصل الصّدفيّ في يديها وذراعيها.



وقال الطبيب إنّ المرض الأساسي الذي تعانيه كيم هو التهاب المفاصل الصدفي، وهو نوع من أنواع التهاب المفاصل، الذي ينتج عن مرض الصدفية، وليس مرض الذئبة، الذي تسبب في إصابة مفاصلها بتورم، بالإضافةِ إلى خشونة ووجع.



وتداولت مؤخرا أنباء عن خلاف كيم كاردشيان مع شقيقتها الصغرى " كيندال جينر"، بسبب إطلاقها اسما عربيا على ابنها الرابع "سالم".

