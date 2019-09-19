الخليل.. وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام

شارك عشرات المواطنين في محافظة الخليل، اليوم الخميس، في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وضد الاعتقال الإداري وإجراءات الاحتلال بحقهم، وتضامنًا مع الأسير أحمد عبدالكريم غنام، المضرب عن الطعام منذ 68 يومًا، تلبية لدعوة من نادي الأسير الفلسطيني.



وأشار مدير نادي الأسير الفلسطيني في الخليل أمجد النجار، إلى أنه تم تسليم الصليب الأحمر الدولي، رسالة حول وضع الأسرى المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين، للقيام بواجبه الحقيقي تجاه الأسرى المضربين عن الطعام للضغط على الاحتلال للإفراج عنهم، مبينا أن هناك نحو 150 أسيرًا انضموا للإضراب المفتوح عن الطعام بسبب تنصل إدارة السجون من الالتزام الموقع حول إزالة أجهزة التشويش، وتركيب الهواتف العمومية داخل قلاع الأسر.