الصحة الفلسطينية تدين الاعتداء على مستشفى المقاصد في القدس

أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، الاعتداء الذي تعرض له مستشفى المقاصد في مدينة القدس المحتلة.



وأضافت الكيلة، في بيان صحفي، أن حماية مستشفيات القدس واجب وطني والاعتداء عليها جريمة، وأن مستشفيات القدس تمثل شكلا من أشكال السيادة الفلسطينية في عاصمتنا المحتلة، مشيرة إلى أن الخدمات التي تقدمها ساهمت في تطوير القطاع الصحي، وإنقاذ آلاف الأرواح.



وشددت على ضرورة رفض مجتمعنا بكافة أطيافه الاعتداءات على الكوادر الطبية والمستشفيات، مضيفة أن هذا الاعتداء يعتبر جريمة مركبة، كونه اعتداء على مؤسسات عامة وخيرية، وعلى حق المريض في تلقي الخدمة الطبية، وتعريض حياته للخطر.



وأكدت الكيلة وقوف القيادة السياسية والحكومة بجانب مستشفيات القدس ،ودعمها الدائم لها، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها.