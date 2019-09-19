تحطم مقاتلة بلجيكية في فرنسا وجهود لإنقاذ قائدها

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إن طائرة مقاتلة بلجيكية من طراز F-16 تحطمت في غرب فرنسا، وتم العثور على أحد الطيارين على خط كهرباء عالي الجهد، بينما لم تعلن السلطات الفرنسية المزيد من التفاصيل عن الحادث.



وصرح متحدث أمنى فرنسي لوكالة أسوشيتيد برس بأن الطائرة تحطمت، اليوم الخميس، في بلدة بلوفينر في بريتاني.



وقال إنه تم إنقاذ أحد الطيارين، وأن عمال الطوارئ يستخرجون الطيار الآخر من أسفل خط الكهرباء.



وأضاف أنه تم إجلاء المنطقة المجاورة، بينما حاصر حوالي 100 شرطي موقع التحطم ويقومون بالتحقيق فيما حدث.