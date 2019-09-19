كورة لايف NOW LIVE مشاهدة مباراة روما وإسطنبول باشاك بث مباشر يلاشوت كورة ستار رابط ماتش روما اليوم الخميس

يستعد فريقا روما وإسطنبول باشاك شھیر ضمن الجولة الأولي بالمجموعات من الدوري الأوروبي 2019-2020، علي استاد الأولیمبیكو، ينضم الفريقان إلي المجموعة العاشرة التي تضم كلًا من ”روما،مونشنجلادباخ، ولفسبرجر، إسطنبول باشاكشھر“، يسعي الفريقان الیوم لتحقیق نتیجة كبيرة في بداية الدوري الأوروبي الجديد، لضمان تأھله وبقائه داخل البطولة، في حین أن نادى روما لم يسبق ويتوج بالدوري الأوروبي من قبل، ويسعي لتحقیق اللقب ھذا الموسم، لتكون أول مرة في تاريخه..



يستعد روما الإيطالي لمواجهة فريق إسطنبول باشاك شهير التركي، اليوم الخميس، في بطولة الدوري الأوروبي، في المباراة التي تقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينيتش على ملعب أولمبيكو.



مشاهدة مباراة روما وباشاك شهير في الدوري الأوروبي.



ومن المفترض أن يغيب روبينيو، لاعب باشاك شهير عن هذه المباراة بعد خروجه من قائمة أوكان بوروك، مدرب الفريق التركي، على الرغم من مشاركته في المباراة الأخيرة لمدة 45 دقيقة، وتدرب مع باشاك شهير بشكل طبيعي في الأيام الماضية.