آخرها "تحيرك".. اسمع أغانى عمرو دياب فى 2019

يواصل المطرب عمرو دياب تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، استعدادًا لطرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة.



واستقر "الهضبة" على اسم الألبوم ليكون "أنا غير"، وقام بطرح عدد من أغنياته بشكل منفرد كدعاية للألبوم قبل طرحه رسميًا.



ويرصد "الدستور" أغنيات عمرو دياب خلال عام 2019





1 - في شهر إبريل الماضي طرح عمرو دياب أولى أغنيات الألبوم بعنوان "مقدرش على النسيان" عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب".



والأغنية من كلمات تركي آل شيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتصدرت الأغنية وقتها قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وحقققت الأغنية حتى الأن أكثر من 9 ملايين مشاهدة.

2- وفي يوم 1 أغسطس الماضي طرح أغنية جديدة من ألبوم "أنا غير" تحمل أسم "بحبه"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

3 - وطرح الهضبة يوم 19 من نفس الشهر أغنية الألبوم الرئيسية "أنا غير"، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ولحن محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

4 -واثار عمرو دياب الجدل عقب اعلانه عن رابع أغنيات الألبوم بعنوان "يوم تلات" نهاية شهر أغسطس الماضي والتي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي.

وأعلن عمرو دياب أمس الخميس عن استعداده لطرح خامس أغنيات الألبوم بعنوان "تحيرك"، وهي من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع طارق مدكور.