ترودو يعتذر لوضعه مستحضرات تجميل سوداء

اعتذر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لاستخدامه مستحضرات تجميل ليصبح وجهه أسود اللون في عام 2001، بعد ظهور صورة محرجة له بهذا المظهر قبل أقل من خمسة أسابيع على انتخابات يخوض فيها معركة شرسة.



وتشكل الصورة التي ظهر فيها ترودو عندما كان عمره 29 عاما ببشرة سوداء تحديا كبيرا لرئيس الوزراء، الذي تحدث مرارا عن ضرورة مكافحة التمييز العنصري، والذي تضم حكومته ثلاثة وزراء بارزين من أصول هندية.



وقال ترودو (47 عاما)، للصحفيين على متن طائرته المخصصة للحملة الانتخابية في هاليفاكس بإقليم نوفاسكوشيا، أمس الأربعاء، بعدما نشرت مجلة تايم الصورة: "كان ينبغي أن أكون أفضل وعيا حينها، لكني لم أكن كذلك، وفعلتها، وأنا آسف جدا".



وذكرت المجلة أن رجل الأعمال مايكل آدمسون، وهو من فانكوفر، قدم لها الصورة في وقت سابق من الشهر، وكان آدمسون ينتمي إلى‭ ‬ مدرسة "وست بوينت جراي أكاديمي" التي كان ترودو يعمل بها في ذلك الحين، وكان عمره 29 عاما. وكانت الصورة في الكتاب السنوي لتلك المدرسة الخاصة في فانكوفر.