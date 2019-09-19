مصرف لبنان يوافق على طلب تصفية من جمال ترست بنك

قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، إنه وافق على طلب تصفية من جمال ترست بنك، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه الشهر الماضي.



وقال البنك المركزي في بيان، إن قيمة أصول جمال ترست بنك وقيمة مساهمته في المؤسسة الوطنية لضمان الودائع كافية من حيث المبدأ لسداد كامل ودائعه والتزاماته.



وأضاف أنه سيجري تأمين أموال جميع المودعين في البنك بتاريخ استحقاقها.