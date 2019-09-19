الشباب والرياضة في المنيا تنظم ماراثون ودورة للتنمية السياسية

أقامت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ماراثون تحت شعار "استثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية"، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ومحافظ المنيا.



شارك في الماراثون مندي محمد عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة سوسن فرغلي، وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومحمد السيد، رئيس مركز العدوة، ومشرفي النشاط وأعضاء مراكز الشباب وتم توزيع جوائز على الفائزين.



من جانب آخر، نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية دورة "التنمية السياسية" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تنمية الوعي السياسي لدى أكبر عدد من شباب مصر.



حاضر في الدورة الدكتور عمر مزيون، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة المنيا بقاعة مديرية الشباب والرياضة، وتناول في الدورة أهمية المشاركة السياسية وتفعيل دور الشباب في الحياة العامة وإعداد جيل واع ومشارك بإيجابية في صنع القرار والتوعية، والتعبير عن الرأي وقبول الآخر في إطار ديموقراطى منظم.