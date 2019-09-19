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اقتصاد

أسهم البتروكيماويات السعودية تحقق مكاسب سوقية 2.2 مليار ريال

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:07 م
جريدة الدستور
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أعلنت تسع شركات بتروكيماوية مدرجة تحسن إمدادات شركة أرامكو بنسب متفاوتة، مشيرة إلى أن العودة الطبيعية للإمداد ستكون بنهاية الشهر الجاري، كما ذكرت وزارة الطاقة السعودية.

وأوضحت شركة سابك، أن الإمدادت تحسنت من شركة أرامكو السعودية، وانخفض النقص من 49% إلى متوسط تقريبي 30% لبعض شركاتها التابعة.

كذلك أعلنت شركة المتقدمة أن النقص في الإمدادات انخفض من 40% إلى 20% تقريبًا، فيما بينت شركة سافكو أن الإمدادات عادت إلى مستوياتها الطبيعية.

في حين أشارت شركة كيان السعودية إلى أن نقص الإمدادات انخفض من 50% إلى 37%، كما ذكرت شركة التصنيع أن الشركة انخفض لديها نقص الإمدادات إلى 25 في المائة مقارنة بـ41 % سابقا.

وأعلنت "ينساب" أن النقص في إمداداتها تقلص إلى 17%، كما بينت شركة بترو رابغ أن النقص في إمدادات غاز الإيثان سيكون بنسبة 20%.

أما شركتا سبكيم وبتروكيم، فأكدتا تحسن الإمدادات بنسبة 50%، مشيرتين إلى أن نقص الإمداد تقلص إلى 20 % مقارنة بـ40 %.

حسب بيانات الشركات على "تداول"، لا تزال الشركات البتروكيماوية تعكف على تقويم الأثر المالي لهذا النقص في الإمدادات الذي سيستمر إلى حين العودة إلى المستويات الطبيعية.

من جهة أخرى، حققت الشركات البتروكيماوية المدرجة مكاسب سوقية بعد الإعلان عن تحسن في الإمدادات بلغ 2.23 مليار ريال، لترتفع القيمة السوقية للأسهم إلى 416.16 مليار ريال.

ولا تزال أسهم البتروكيماويات تواجه ضغوطًا من قبل المتعاملين بعد تراجع الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تأثرت جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حيث تتداول غالبية أسهم البتروكيماويات عند أدنى مستوياتها خلال 12 شهرًا.

ودفعت التراجعات في الأسهم البتروكيماوية إلى تراجع مكرراتها، مقارنة بمكرر السوق الرئيسة، حيث تتداول السوق عند مكرر 18.2 مرة، فيما تراوح مكررات أسهم البتروكيماويات بين 9 و18 مرة، باستثناء بعض الشركات التي تحقق خسائر أو مكررات مرتفعة، وهي "بترو رابغ - كيمانول - اللجين - نماء - وكيان السعودية".

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