كورة لايف NOW LIVE مشاهدة مباراة روما وإسطنبول باشاك بث مباشر kora live كورة ستار رابط ماتش روما اليوم الخميس

يلتقي فريقا روما وإسطنبول باشاك شھیر ضمن الجولة الأولى من بالمجموعات من الدوري الأوروبي 2019-2020، علي استاد الأولیمبیكو، ينضم الفريقان إلي المجموعة العاشرة التي تضم كلًا من ”روما،مونشنجلادباخ، ولفسبرجر، إسطنبول باشاكشھر“، يسعي الفريقان الیوم لتحقیق نتیجة إيجابیة في

بداية الدوري الأوروبي، لضمان تأھله وبقائه داخل البطولة، في حین أن نادى روما لم يسبق ويتوج بالدوري الأوروبي من قبل، ويسعي لتحقیق اللقب ھذا الموسم لتكون أول مرة في تاريخه..



تنطلق المواجھة بین فريقي روما وباشاك شھیر في تمام الساعة الساعة الـ9 بتوقیت القاھرة وال10 بتوقیت مكة المكرمة،ر والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 4 ويعلق علي اللقاء سوار الذھب..



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في لقاء، الیوم الخمیس 19 سبتمبر 2019، وسوف نغطي كل الأخبار المتعلقة بھذا اللقاء، كما سننشر أھم أخبار الفريقین، وأيضا التشكیلة الخاصة بكلا الفريقین. مشاھدة مباراة روما وإسطنبول باشاك شھیر مباشر



مشاھدة مباراة روما وإسطنبول باشاك شھیر بث مباشر الیوم الخمیس 19- 9- 2019



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