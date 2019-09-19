منظمة: الاقتصاد العالمي يتجه لتسجيل أبطأ وتيرة نمو منذ عقد

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها للاقتصاد العالمي، إن تفاقم الصراعات التجارية أدى لتراجع زخم النمو العالمي، واتجاه الاقتصاد لتسجيل أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية.



وأضافت المنظمة أن الحكومات لا تقوم بما يكفي لمنع حدوث ضرر طويل المدى.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المنظمة ومقرها باريس خفضت، اليوم الخميس، من توقعاتها الاقتصادية، التي كانت أطلقتها منذ أربعة أشهر، وأرجعت ذلك لتأثير السياسات الحمائية على الثقة والاستثمار وارتفاع المخاطر المحيطة بالأسواق المالية، وتوقعت المنظمة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 9ر2% هذا العام.



وقالت المنظمة "مستقبل الاقتصاد العالمي مليء بالغموض ويتسم بالهشاشة" مضيفة "تصاعد التوترات التجارية يترك آثارا سلبية على الثقة والاستثمار".