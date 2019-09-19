من هو إبراهيم العرابي الذي تقدم السيسي جنازته؟

توفي، مساء أمس الأربعاء، الفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، حيث تولى منصب رئيس الأركان من يوليو 1983، إلى أكتوبر 1987.



وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق:



- يعد العرابي من مواليد 20 مايو من عام 1931 بمحافظة الغربية.

- نال العديد من الأوسمة والنياشين أهمها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1987.

- شارك في حروب اليمن و1967 و1973 وأحيل للتقاعد عام 1995.

- بدأ الخدمة ﻛﻀﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻓﻲ 1950.

- ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ.

- ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1973 ﻭﻫﻮ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻘﺎﺋﺪﺍ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ 21.

- شغل منصب ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻋﺎﻡ 1980.

- ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.

- ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

- تم ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﺎﻡ 1987.