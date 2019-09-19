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استمرار أعمال النظافة والتشجير بمركز يوسف الصديق فى الفيوم

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:02 م
جريدة الدستور
الفيوم- مصطفي عبدالله الصعيدي
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قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق، بناء على توجيهات محافظ الفيوم للقيادات التنفيذية بمجالس المدن، بالاهتمام بكل أعمال النظافة والطرق والتجميل، بمجموعة من الخدمات استهدفت دعم التعاون المستمر.

تابعت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق العمل بخطة الري للأشجار المستديمة بنطاق المركز، كما تم عمل حملة نظافة شاملة بقرية تونس تم خلالها ري الأشجار المستديمة وأحواض الزرع  ونظافة ورش الطرق ورفع المخلفات للمدفن الصحي بالريان وإزالة معوقات الطرق وتمهيد الطرق الترابية وزراعة الأشجار والنباتات الحولية بأحواض الزرع.

كما تم تمهيد رصف ورش طبانات الطرق وري الأشجار بمنطقة محارب ومنطقة الكباري الأربعة وإزالة المعوقات، حتى الطريق السياحي، وتمت زراعة نحو (50) شجرة بجوار مشروع الإنتاج الحيواني بمدخل طريق النصر، كما تم عمل وتشييد (50) حوضًا من أحواض الزرع حول الأشجار.

وبالتنسيق مع إدارة التفتيش تم المرور المفاجئ على القطاعات الحكومية، وخاصة المستشفيات والوحدات الصحية بالنزلة وقصر الجبالي وكحك بحرى للتأكد من جودة الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين.
 
وفي قطاع الكهرباء تتم بصفة دورية أعمال الصيانة وتركيب قطع الغيار لأعمدة الإنارة العامة بدائرة المركز والقرى التابعة له بقرى تونس وكحك بحرى وقارون.

وفي قطاع السياحة تتم بصفة دورية الاهتمام بالمزارات والمناطق السياحية بنطاق المركز، وقد تم خلال تلك الفترة العمل على التوجه بحملة نظافة لقرية تونس السياحية والطرق المؤدية إلى قصر قارون، وكذلك وادي الحيتان والريان.

وفي قطاع التموين تم التوجيه بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسواق والوقوف على مدى توافر السلع الغذائية وتنظيم معارض بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقطاع الطرق تم التوجيه بصيانة جميع الشوارع وتمهيد الطرق الترابية وإزالة الأحجار الكبيرة من على جانبى الطرق الترابية.

أما في قطاع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تتم بصفة دورية الإزالة الفورية لجميع التعديات على الأراضي الزراعية، سواء بالبناء أو التجريف وعلى أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة وعلى الأحوزة العمرانية بالبناء دون ترخيص، وقد تمت إزالة التعدي الواقع بقرية المشرك على الأرض الزراعية بمساحة (2.5 قيراط).

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