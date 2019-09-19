إحباط تهريب 4 ملايين عبوة ألعاب "محظورة"

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، من إحباط تهريب بضائع محظور دخولها للبلاد من بينها 4 ملايين عبوة ألعاب نارية.



أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وصول حاوية من خارج البلاد إلى ميناء الدخيلة البحرى باسم موظف بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد، مقيم بالزمالك القاهرة ومثبت بالأوراق مشمولها أمتعة شخصية خاصة به، وأنها تحوى كميات كبيرة من الألعاب النارية الممنوعة والمحظور استيرادها.



عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية وجمركية والأجهزة المعنية، أسفرت أعمالها عن ضبط 4 ملايين عبوة من الألعاب النارية والشماريخ، كميات كبيرة من أدوية إنقاص الوزن، أقلام ليزر، رادع شخصى، علب هواتف محمولة فارغة، وقد بلغ وزن الحاوية 16 طنًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

