بايرن يحتاج لفاعلية أكبر رغم أهداف ليفاندوفسكي

استمتع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بانطلاقة رائعة للموسم بتسجيل تسعة أهداف في ست مباريات بجميع المسابقات، ليصل رصيده إلى 200 هدف مع بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.



وأحرز المهاجم البولندي (31 عاما)، أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الألماني والذي مدد عقده حتى 2023، سبعة أهداف في أربع مباريات بالدوري المحلي حتى الآن.



وإذا هز شباك كولونيا بعد غد السبت سيعادل الرقم القياسي للنادي المسجل باسم كاستن يانكر الذي سجل هدفا على الأقل في أول خمس مباريات بالموسم قبل 19 عاما.



لكن غزارة أهداف ليفاندوفسكي لا تنكر حقيقة أن بايرن لا يحقق دائما انتصارات سهلة في البطولة.



وتشير أرقام ليفاندوفسكي إلى زيادة اعتماد بايرن عليه لأن بدونه لم يكن الفريق ليسجل أي هدف في أول مباراتين بالدوري حيث سجل كل الأهداف الخمسة.



وسيعود ليفاندوفسكي، هداف الدوري الألماني أربع مرات في آخر ستة مواسم، ليكون مصدر قوة بايرن أمام كولونيا المتواضع لكن أي تعثر جديد لحامل اللقب سيؤجج غضب الجماهير غير الراضية عن الأداء.



وهيمن بايرن تماما على رد ستار بلجراد في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء وسدد في إطار المرمى ثلاث مرات وأتيحت له 34 محاولة على المرمى.



لكنه اكتفى بالتقدم 1-0 قبل أن يضاعف ليفاندوفسكي التقدم في الدقيقة 80 ليخفف التوتر قبل أن يضيف الفريق الهدف الثالث.



وقال ليفاندوفسكي "سيطرنا على اللقاء بأكمله وصنعنا العديد من الفرص لكننا سجلنا أهدافا قليلة وأحيانا نتخذ قرارات خاطئة لكن كلها أمور بسيطة".



وأضاف "في النهاية سجلنا ثلاثة أهداف وليست خمسة أو ستة أهداف، ويمكن استغلال هذه المباريات في التحسن والتعلم".



وكان الوضع مشابها في الجولة الماضية بالدوري المحلي حين استحوذ بايرن على الكرة بنسبة 73 في المئة وصنع العديد من الفرص أمام المتصدر رازان بال شبورت لايبزيج لكنه تعادل 1-1 وأهدر فرصة الارتقاء للصدارة.



ويحتل بايرن، البطل في آخر سبعة مواسم، المركز الرابع في الدوري برصيد ثماني نقاط بفارق نقطتين خلف لايبزيج قبل أن يحل ضيفا على فيردر بريمن.



وسيلتقي بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بتسع نقاط مع آينتراخت فرانكفورت يوم الأحد أما فرايبورج مفاجأة البطولة حتى الآن باحتلال المركز الثالث بفارق الأهداف فيستضيف أوجسبورج.