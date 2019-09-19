تعليم الوادي الجديد: وصول 94% من الكتب المدرسية

أنهت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019- 2020، للصفوف العليا بجميع المراحل التعليمية وفق الخطة الوزارية.



وأكد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم التأكد من جاهزية المدارس والإدارات على مستوى المحافظة ومراجعة إجراءات السلامة والأمان.



بالإضافة إلى مراجعة موقف تسليم الزي الموحد للطلاب والمعلمين، وتنظيم معسكرات عمل خدمية مكبرة بالمدارس يومي الجمعة والسبت وذلك للتأكد من جاهزيتها.



وأضاف "التداوي" أنه تم وصول الكتب المدرسية للمراحل التعليمية المختلفة وذلك بنسبة 92٪ لمراحل التعليم العام ونسبة 97٪ لمراحل التعليم الفني لمراحل بنسبة إجمالية 94٪ للمرحلتين، مشيراَ إلى أنه يجري استكمال إجراءات استلام النسب المتبقية.