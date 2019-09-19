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رياضة

"الجنس مع جورجينا أم أهدافك الجميلة؟".. رونالدو يجيب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:15 ص
رونالدو
رونالدو
محمد عبدالنبي
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أثار نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل بتصريحاته المثيرة حول علاقته بصديقته جورجينا رودريجيز، حيث أكد أن ممارسة الجنس مع صديقته جورجينا رودريجيز أفضل بكثر وأجمل من جميع اهدافه طوال حياته الكروية.

وتحدث كرستيانو رونالدو في مقابلة مع قناة «ITV»، عن الطريقة التي أحس بها عندما سجل هدفًا بضربة مقص مميزة في مرمى بوفون، عندما كان رونالدو يرتدي قميص ريال مدريد، في مباراة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018.

وصرح رونالدو أن ذلك الهدف كان أفضل هدف سجله في مسيرته، قائلًا: «حاولت تسجيل مثل ذلك الهدف منذ سنوات، صحيح أنني سجلت 700 هدف لكن لم أحظ بهدف مثله. لقد اعتقدت أنني تمكنت أخيرًا من الهدف عبر قفزة جميلة. يا له من هدف جميل».

لكن عندما سأله مقدم البرنامج عما إذا كان يقارن الهدف بالجنس مع رفيقته، أجاب رونالدو ضاحكًا: «لا،
يقارن بالجنس مع جورجينا».

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