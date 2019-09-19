10 معلومات عن جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو

تبلغ جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم العالمى، كريستيانو رونالدو، من العمر 25 عامًا، وهي من مواليد مقاطعة ويسكا، وبالتحديد في مدينة خاكا التي تقع في الشمال الاسباني.



- تعمل جورجينا كراقصة بالي



ً - تعمل كعارضة أزياء أيضًا في مدينة مدريد.



- تتنقل للندن من أجل دراسة اللغة الإنجليزية أثناء عملها لصالح خط الأزياء الشهير "جوتشي".



- على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي تملك العارضة الشابة نحو 13 مليون متابع على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



- علاقتها مع رونالدو بدأت في أواخر 2016، حسب ما أكدت مجلة "أولًا" الإسبانية.



- تقابلا لأول مرة في أحد الأحداث الترويجية الخاصة بخط موضة "دولسي أند جابانا".



ً - تواعدا سرًا من بعدها دون إخبار حتى المقربين منهم بتفاصيل لقاءاتهم.



ً - كان أول لقاءات الثنائي العلانية في باريس عندما ذهبا معا لـ"ديزني لاند" وحاول البرتغالي إخفاء اللقاء عندما ارتدى قبعة بيسبول، وشعرًا مستعارًا ونظارات شمسية حاول إخفاء ملامحه بها.



دعاها رونالدو لمشاهدة مباراة فريقه ريال مدريد ضد سبورتنج لشبونة من ملعب سانتياجو برنابيو مع أهله وأصدقائه 2016، وتعرفت عارضة الأزياء بشكل أكبر على والدة نجم ريال مدريد خلال تلك المباراة.



ُ رونالدو وصديقته جورجينا خطفا الأضواء على ملعب كارديف في نهائي دوري الأبطال بـ"قبلة" حميمة بينهما احتفالًا بلقب دورى أبطال أوروبا.

