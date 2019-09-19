مدينة بريطانية تحارب الاغتصاب بـ"كوخ بلاستيك"

قررت مدينة بريطانية محاربة الجرائم الجنسية على الشواطئ من خلال افتتاح قسم شرطة يشبه الكوخ من البلاستيك القابل لإعادة التدوير، يبلغ حجمه 2.5 * 1.75 م، ويعمل بالطاقة الشمسية.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت "شرطة ساسكس" عن القسم الصغير تزامنا مع "Freshers Week" الذي يرتبط باستقبال الطلاب الجدد في الجامعات، وهو وقت تكثر فيه الحفلات الصاخبة.



وسيدار قسم الشرطة هذا، يومي الخميس والجمعة، بالتعاون مع خدمة إطفاء الحرائق والإنقاذ في ساسكس ومجلس مدينة برايتون، بينما ستجري إدارته من قبل أفراد الشرطة فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، لمراقبة ما يجري داخل الحفلات الصاخبة على الشاطئ.



وتأتي الخطوة بعد أسبوعين من تعرض فتاة في الـ18 من عمرها، للاغتصاب على شاطئ برايتون.



وكانت مقاطعة ساسكس شهدت ما يصل إلى 407 جرائم عنف جنسي بين شهر أغسطس عام 2018 وشهر يوليو هذا العام.