إندونيسيا تخفض معدل الفائدة للشهر الثالث على التوالي

خفض البنك المركزي الإندونيسي، اليوم الخميس، من معدل الفائدة للشهر الثالث على التوالي، وذلك من أجل تعزيز النمو في ظل تفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم خفض معدل إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساسية ليبلغ 25ر5%.

وتأتي هذه الخطوة، التي جاءت عقب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي في أمريكا (البنك المركزي) أمس الأربعاء تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح سعر الفائدة بين 75ر1% و2%، في ظل تأثير التوترات التجارية وارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي.



ويذكر أن إندونيسيا رفعت معدلات الفائدة بواقع 175 نقطة أساسية العام الماضي، ولكنها منذ ذلك الحين وجهت تركيزها لدعم النمو الاقتصادي.



وخفض البنك المركزي من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد هذا العام من 3ر5% إلى 1 ر5%.



وقالت بلومبرج إن معدل التضخم في إندونيسيا ارتفع ليسجل 49ر3% في غسطس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تعد أسرع وتيرة ارتفاع لمعدل التضخم يتم تسجيلها منذ ديسمبر 2017.