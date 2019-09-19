التخطيط: اختيار المرشحين لـ TOT وفق معايير عالية من الشفافية

استقبلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري، ممثلي الوزارات المرشحين لحضور برنامج تدريب المدربين TOT والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين ٢١ إلى ٢٧ من سبتمبر الجاري.



ويأتي البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولتي مصر والإمارات وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين البلدين فى فبراير 2018 في تقديم مجموعة من البرامج التدريبية التي تهدف الى صقل إمكانات وقدرات وخبرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في المجالات المختلفة متضمنة الابتكار الحكومي وتطوير الخدمات ومواكبة التوجهات الدولية في القيادة والإدارة والاتصال الحكومي بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.



وأشارت وزارة التخطيط إلى أن التدريب يهدف في الأساس إلى رفع كفاءة ومهارة المتدربين المرشحين له إلى جانب التعرف على الإطار العام وآليات تطوير الخدمات الحكومية، وماهية القنوات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين بالإضافة الى آلية تحقيق رضا المواطنين فيما يخص تطوير الخدمات.



ولفتت أن البرنامج يأتي في إطار خطة الدولة نحو الإصلاح الإداري بالتركيز علي محور بناء القدرات كمحور رئيس لها مشيرة إلي أن البرنامج يهدف إلي تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطي كلٍ في مجال تخصصه، موضحة أن المرشحين للبرنامج تم اختيارهم وفقًا لآليات ومعايير اختيار وتقييم علي قدرٍ عالٍ من الشفافية للمشاركين بالبرنامج التدريبي بعنوان " التوجهات الاستراتيجية لتطوير الخدمات" والذى استهدف 200 متدرب ممثلين عن مختلف الوزارات، وتم تنفيذه على أربع مجموعات تدريبية، بواقع 50 متدرب لكل مجموعة والذي نفذته وزارة التخطيط بالتعاون مع ممثلي دولة الإمارات.