ماليزيا وإندونيسيا تغلقان آلاف المدارس بسبب حرائق الغابات

أغلقت آلاف المدارس في مختلف أرجاء ماليزيا وإندونيسيا، الخميس، ما أثر على ما لا يقل عن 1،7 مليون تلميذ، على ما أعلن مسئولون، حيث أدى الضباب السام الناجم عن حرائق الغابات إلى تراجع جودة الهواء.

وأمرت السلطات حوالي 2،500 مدرسة بإغلاق أبوابها في ماليزيا، بما في ذلك ما يقرب من 300 مدرسة في العاصمة كوالالمبور التي يغطيها الضباب الدخاني، بسبب المخاوف الصحية المتزايدة الناجمة عن الضباب السام الذي سببته الحرائق الخارجة عن السيطرة في جزيرتي سومطرة وبورنيو الإندونيسيتين.

وقالت إندونيسيا إن المئات من المدارس في مقاطعة رياو التي تضررت بشدة في سومطرة سيتم إغلاقها الخميس، مع إغلاق 800 مدرسة في مقاطعة واحدة فقط، في حين تم إغلاق حوالى 1300 مدرسة في إقليم كاليمانتان في وسط بورنيو.

وأثرت عمليات الإغلاق على 1،7 مليون طالب على الأقل في ماليزيا، لكنّ لم يتضح بعد عدد التلاميذ الذين أُجبروا على البقاء في منازلهم في إندونيسيا المجاورة.