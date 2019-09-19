الان بث مباشر مباراة في دوري ابطال اوروبا yalla kora مباراة أرسنال واينتراخت بث مباشر YALLA REAL يلا شوت الجديد

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يفتتح أرسنال الإنجليزى فى السابعة مساء اليوم، الخميس، مشواره بالدورى الأوروبي "اليوروباليج" خارج ملعبه أمام آينتراخت فرانكفورت الألمانى.



وتستحوذ مباراة آرسنال الإنجليزي، ومضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، على معظم الاهتمام من بين الـ 24 مباراة الأولى بدور المجموعات للدورى الأوروبي.



ويخوض آرسنال وصيف النسخة الماضية من الدورى الأوروبى بعد الخسارة أمام تشيلسي بركلات الترجيح 4-1، مواجهة ليس سهلة أمام آينتراخت فرانكفورت الألمانى الذي بلغ المربع الذهبي للبطولة، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام البلوز حامل اللقب.



ولم يعد فرانكفورت الألمانى من الفرق ذات الترشيحات الضعيفة فى البطولة، حيث يعتبر منافسًا قويًا مرشح للعبور مع آرسنال عن المجموعة السادسة بالمسابقة الأوروبية، والتي تشهد أيضًا مواجهة بين ستاندرد لييج البلجيكي وفيتوريا جيمارايش البرتغالي.



وتشهد صفوف أرسنال الإنجليزى على عودة الثلاثى هيكتور بيليرين وتيرني ومافروبانوس، بعد ان شاركوا فى المران الجماعى كاملًا أمس،الأربعاء، وباتوا جاهزين للدفع بهم فى اللقاء.



ويعيش أرسنال الإنجليزى حالة جيدة فى منافسات الدورى الإنجليزى منذ إنطلاق البطولة حتى الآن، حيث خاض 5 مباريات بالمسابقة، وإستطاع الفوز فى لقاءين وتعادل خلال مباراتين وخسر لقاء وحيد، ويحتل المركز السابع بجدول مسابقة البريميرليج برصيد 8 نقاط متأخرًا بفارق الأهداف.