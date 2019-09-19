ضبط 619 هاربًا من تنفيذ الأحكام في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم، حملة أمنية مكبرة، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون، تحت رعاية اللواء محمد عمارة مدير الأمن.



وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 619 حكما قضائيا، 176 حكم حبس جزئي، و17 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 301 حكم غرامة، و125 مخالفات.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها.



وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء محمد عمارة مدير الأمن، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.